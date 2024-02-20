Расстрел раненых военных в Авдеевке: боец раскрыл об отходе с позиции "Зенит"

По его словам, из-за постоянных обстрелов не было возможности эвакуировать раненых бойцов. За ранеными должна была приехать БМП, но этого не удалось сделать.

Военнослужащий 110 бригады Виктор Биляк, оборонявший Авдеевку, рассказал, как так получилось, что раненые военные остались сами в окружении.

Об этом сообщает "Суспільне".

Также читайте РФ стерла Авдеевку с лица земли: что происходит сейчас и куда отступили ВСУ

Биляк находился на позиции "Зенит" вместе с военными, которых не было возможности эвакуировать.

"Ситуация у нас была сложная, так как фактически логистика будет обрезана. Даже если бы мы не отступали, просто запасов воды у нас оставалось бы на какие-то сутки. И все равно мы должны бы прорываться в данной ситуации", — отметил военный.

По словам Виктора, из-за постоянных обстрелов не было возможности эвакуировать раненых бойцов : у четырех военных были ранения, из-за чего они не могли самостоятельно ходить.

"Когда противник фактически тебя окружает и плюс наличие постоянно вражеского дрона над тобой и приведенной артиллерии не дает физически быть полноправным военнослужащим, просто передвигаться из точки "а" в точку "в" безопасно", – говорит Биляк.

Воин подчеркнул, что эвакуация – это тяжелый и медленный процесс, а скопление личного состава является "хорошей мишенью" для россиян, которые всегда используют это. Он заверил, что за ранеными должна была приехать БМП, однако этого не удалось сделать.

"Четыре военнослужащих ранили многими обломочными ранениями до того состояния, что ходить они больше самостоятельно не могли. Должна была приехать БМП и забрать, мы все последнего на это надеялись, но этого произошло", — пояснил военный.

На видео, опубликованном оккупантами, Биляк узнал по татуировке своего одного из тех раненых, кого оставили на позиции "Зенит".

"Я узнал Андрея Дубницкого из-за его тату на руке, а всех остальных сложнее узнавать. А родственники погибших мне подтверждали, что это их (родные – ред.)", – сказал он.

Что известно о раненых бойцах, оставшихся в Авдеевке

Напомним, 17 февраля командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский сообщил, что при выходе подразделений из Авдеевки некоторое количество украинских военных попало в плен.

18 февраля аналитики DeepState информировали, что после ухода украинских войск на позиции "Зенит" в Авдеевке остались пятеро раненых и еще один боец. Журналист Юрий Бутусов опубликовал список фамилий военных, оставшихся на "Зените". Также в Сети появилось видео, как один из этих военных звонит домой по видеосвязи и рассказывает, что они остались сами.

Впоследствии сообщалось, что защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию. Пропагандисты РФ опубликовали жестокое видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ якобы на позиции "Зенит".

Спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заверил, что обстоятельства гибели бойцов проверяют.

В 110-й бригаде объяснили россияне соглашались эвакуировать и обменять раненых из "Зенита", однако нарушили свое обещание.

Читайте также: