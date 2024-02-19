РФ стерла Авдеевку с лица земли: что происходит сейчас и куда отступили ВСУ

Захватить этот город россияне пытались почти 10 лет, но в конце концов Авдеевка пала.

Авдеевка сейчас на всех страницах, события в городе всколыхнули всю Украину. Отважные защитники стояли до последнего, но, наконец, отошли на другие позиции.

Украинские воины рассказали, что действительно происходило в новом городе-призраке, а командование прокомментировало, почему так случилось и чего ждать дальше. Как удалось избежать котла, почему ВСУ вынуждены были отступили, кто в этом виноват, почему этот ход называют запланированным, что происходит сейчас на фронте и как дальше могут развиваться события, – говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Город-призрак

Небо над Авдеевкой почернело. Фосфорными бомбами российская авиация подожгла танкер с мазутом и нафталином. От постоянных обстрелов бойцы 3-й штурмовой укрывались в подвалах коксохимического завода, в то время как им на голову продолжал сыпаться потолок от непрерывных российских ударов.

Украинские воины вышли из Авдеевки на определенные позиции. Об этом решении в ночь на 17 февраля объявил новый главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский.

По состоянию на 19 февраля, украинские войска полностью вышли из города и заняли новые позиции. Выход из Авдеевки позволил украинским военным избежать полного окружения и не допустить нового "котла".

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Захватить этот город россияне пытались почти 10 лет, но в конце концов Авдеевка пала. С октября 2023-го оккупанты навалились всеми силами и начали стирать город КАБами и всем имеющимся оружием. Эти удары пробивали любое перекрытие, они выжигали сотни квадратных метров вместе со всем живым. После удара на месте укреплений, которые здесь обустраивали еще с 2014 года, теперь только ямы и воронки. Врага не останавливали и тысячные потери своего личного состава в сутки, очевидно, цена их уже не интересовала.

Как украинские военные уходили из Авдеевки

Собственно, на усиление сюда передислоцировали и 3 отдельную штурмовую бригаду. Заместитель командира Максим Жорин говорит, что уже тогда было ясно, что сдержать наступление россиян, выставивших огромное количество своих подразделений, не удастся.

3-я ОШБ показала и жуткие кадры ухода из города, каждый шаг украинских военных фактически был под прицелом россиян. И даже, несмотря на это, бойцы 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу.

К сожалению, некоторые наши военные попали в российский плен, многие бойцы Украины потеряли, хотя отмечают, в тех условиях, в которых боролись наши Вооруженные Силы – потери меньше, чем у противника.

Потери врага

Почти через пять месяцев попыток взять Авдеевку российская армия потеряла не менее 17 тыс. солдат и офицеров. Об этом заявлял представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Общая цифра потерь окупантов там – не менее 47 тыс. человек, убитыми и ранеными.

О точных цифрах украинских потерь пока неизвестно, однако президент Зеленский уточнил, что в Авдеевке на одного украинца приходилось семь россиян.

Выход из города – самая тяжелая операция

Во всех учебниках отход от позиций – самая опасная операция. Вывести тысячи бойцов из почти окруженного города и еще под огненным контролем путей, когда у тебя снарядный голод, а враг наоборот мечтает о разгромном котеле – неподъемная задача. Но отдельная третья штурмовая справилась. Наших воинов из Авдеевки вывели, а параллельно разорвали по меньшей мере 3 вражеских бригады до состояния полной раскомплектации.

Что дальше?

Но что будет дальше происходить на Донецком направлении? Свои прогнозы делают военные эксперты. Те опасаются, что после потери Авдеевки враг начнет давить активнее на Купянск и Часов Яр. Об этом сказал "УНИАН" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко:

"Нашим войскам нужно отойти и с флангов, где они находились. Нам нужно сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар – над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический уход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага.

Заместитель командира 3 ОШБ Жорин за это опровергает опасения некоторых военных экспертов, которые заявляли, что теперь украинские войска откатятся чуть ли не в Покровск.

Министр обороны Рустем Умеров тоже сделал выводы, почему так случилось, но в то же время успокоил украинцев – говорит, Авдеевку мы вернем.

Причины потери города

Потеря Авдеевки – это и промах США, признанный и сам Джо Байденом, ведь одна из причин падения города – ослабление помощи от Америки. Об этом заявил президент Зеленский в эксклюзивном комментарии "Интеру".

И уже есть первые заявления о новых поставках оружия, впрочем, остаются страны, которые открыто затягивают с помощью для Украины.

Итак, одна из причин потери Авдеевки – нехватка оружия, плюс на это наложился и личный приказ Путина, которому срочно нужна была хоть какая-то победа накануне выборов. Именно поэтому россияне всеми силами навалились на Авдеевку. От "Киев за 3 дня" до захвата Авдеевки...

На какой город теперь положили глаз россияне?

В то же время Путин явно не убавляет аппетиты, поэтому теперь возникает и вопрос, куда дальше могут попереть российские войска.

Такой целью называют Купянск. По словам эксперта Александра Мусиенко, теперь этот город для врага станет "очень амбициозной целью":

"Для россиян очень желательно было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купянск, затем двигаться на соединение с Лиманской группировкой. И дальше они могут развить это наступление в северную часть Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине".

Купянск тоже под постоянным огнем, но там враг пока не прорывается. Наши военные продолжают героическую оборону от неприятеля.

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АВДЕЕВКА: россияне стерли город с лица земли! Что происходит сейчас и где ВСУ?

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

Украинские военные показали эвакуацию одной из последних жительниц Авдеевки.

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