Отход из Авдеевки: что происходит в городе и какая ситуация на позициях ВСУ

Критический момент в Авдеевке уже истек, однако операция по-прежнему находится в процессе выполнения.

Украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить оцепления и взятия в плен. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

По данным Генштаба, по состоянию на утро воскресенья, 18 февраля, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

ТСН.ua собрал последние новости о ситуации в Авдеевке.

Большие потери россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался диктатору Владимиру Путину о взятии Авдеевки.

Как заявили в российском Минобороны, группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева взяла город под контроль.

Однако россияне заплатили большую цену за оцепление Авдеевки. Как рассказал российский солдат-оккупант Андрей Морозов (Мурз), воюющий с Украиной с 2014 года, россияне с октября 2023 года потеряли 16 тысяч военных и около 300 единиц бронетехники в боях за Авдеевку.

Детали вывода ВСУ из Авдеевки

По состоянию на вечер субботы, 17 февраля 2024 года, все находившиеся под угрозой блокирования в Авдеевке подразделения Сил обороны Украины выведены на более выгодные оборонные позиции. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Украинские военные выполнили ключевую задачу по уничтожению резервов преступной армии РФ в Авдеевке.

ВСУ "продолжают выполнять боевые задачи, мешают дальнейшему продвижению врага". Он подчеркнул, что оцепление украинских военных не было допущено.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Закрепление на рубежах под Авдеевкой и удар по Краматорску. Главное о войне на 17 февраля

"Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами, как Иловайск, Мариуполь, еще некоторые негативные проявления, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружение не произошло... Общее количество потерь за день не является вообще поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери", – добавил Лиховой.

Как отметил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин, хотя самый критический момент в Авдеевке уже прошел, однако сама операция до сих пор находится в процессе выполнения, ведь в ней принимает участие не только 3-я ОШБр.

"Ситуация стабильная. Была проведена довольно сложная операция... Такие операции еще сложнее, чем штурмовые, потому что это максимальное слаживание, максимальная коммуникация внутри подразделений, между подразделениями, с смежниками. Сейчас ведем оборонительные действия. Враг продолжает работать достаточно активно, применять весь свой арсенал, который он применял в самом городе. Но все же ситуация стала более контролируемой и можно утверждать, что продолжение какого-то наступления со стороны врага уже почти невозможно", — рассказал он.

"Дружеский огонь" в Авдеевке

По данным партизанского движения "АТЕШ", в Авдеевке российская авиация по ошибке нанесла удар по собственным позициям.

"Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициям, где находились подразделения артиллерии 239 танкового полка России. Спасибо пилотам ВКС РФ, продолжайте так же", — рассказали партизаны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Отошли западнее Авдеевки! Удастся ли врагу сдержать уже там?

Что говорят в ISW о захвате Авдеевки

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе и смогли предоставить наземным войскам непосредственную поддержку с воздуха в последние дни своей наступательной операции по захвату Авдеевки.

"Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на наиболее активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват большей части поселения", — пишут аналитики.

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Зеленский о возвращении Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом убежден в возвращении Авдеевки.

Зеленский заверил, что американский лидер подробно знает ситуацию, к тому же признает, что ситуация с выходом войск – это результат ослабления вооружения от США.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Байден признал ответственность США за ситуацию в Авдеевке! Зеленский о разговоре с президентом

Министр обороны Украины Рустем Умеров также отметил, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода.

По словам министра, для этого необходимы современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов и артиллерийские снаряды.

Напомним, утром 18 февраля подразделения Воздушных Сил сбили российский истребитель Су-34.

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