"Авдеевку – вернем": Умеров рассказал, что для этого нужно

Рустем Умеров назвал, что нужно для возвращения Авдеевки.

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного отхода.

Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, для этого необходимы современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов и артиллерийские снаряды.

"Работаем над этим постоянно. Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное. Авдеевку – вернем", - написал Умеров.

Напомним, военное командование приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки. Больше об этом читайте по ссылке.

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