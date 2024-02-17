Авдеевка упала, ВСУ вышли из города — что известно сейчас

Авдеевку российские войска пытались захватить еще с 2014 года, когда Россия, развязав войну против Украины, оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. Все эти годы Авдеевку удерживали украинские войска, построившие там крепкие оборонительные укрепления.

В октябре 2023 года оккупанты начали наступление под Авдеевкой. Уже в конце октября британская военная разведка оценивала, что Россия во время наступления на Авдеевку Донецкой области понесла едва ли не самые высокие потери в 2023 году.

Также в России не скрывали – Авдеевку хотели взять до переизбрания президентом Владимира Путина в марте 2024 года. Для Украины Авдеевка важна как большой железнодорожный узел, мощный промышленный центр, а также как постоянная потенциальная угроза для Донецка.

Накануне стало известно, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить оцепления врагом.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил о решении полностью вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить жизнь военнослужащих и перевести их на более выгодные рубежи.

По его словам, "украинские воины достойно выполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике".

"Принимаем меры по стабилизации ситуации и удержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем ", — отметил главнокомандующий ВСУ.

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За несколько дней до назначения на должность главнокомандующего ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF заявил, что Украина не может себе позволить такое отношение к военным как у российских военачальников.

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, где они проводят практику "мясных штурмов". Я лучше оставлю, возможно, какую-нибудь позицию, но не допущу гибели всего личного состава", – сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский несколько позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих солдат с преобладанием снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственное правильное решение", — написал командующий.

По его данным, украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Белецкий подчеркнул, что украинские военные вернутся в Авдеевку, чтобы нанести "сильный удар".

"Благодарю бойцов за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, технике и снарядах", — отметил он.

По словам Белецкого, украинские защитники "сделали все и даже больше".

Оккупанты в Авдеевке / Фото: Associated Press

Потери оккупантов в Авдеевке

Российская оккупационная группировка не считает свои потери. Вести подсчет погибших россиян сложно и украинским военным, например, за один рейд может погибнуть до 80 человек. Об этом в Телеграмм сообщил майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"В общей сложности нам уже удалось уничтожить более 4 тысяч российских военных. Таких потерь, как в боях за Авдеевку, думаю, они еще нигде не имели", — написал он.

Что говорят аналитики

Американский Институт изучения войны (ISW) 16 февраля в своем отчете заявил, что потенциальный захват Авдеевки Россией не будет иметь оперативного значения и, скорее всего, даст Кремлю лишь "немедленную информационную и политическую победу".

Однако, по данным экспертов, украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки.

Аналитики отметили, что действия России, направленные на то, чтобы усложнить вывод украинских войск из Авдеевки, приведут к дальнейшим потерям.

"Российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки до подготовленных позиций, куда отходят украинские силы", — говорится в отчете.

Следующей целью для российской армии может стать тыловой Покровск в 40 км к западу или ближе к Селидово. Однако войска РФ могут начать движение и на север – в Краматорск и Славянск.

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