Россияне хотят захватить не только Авдеевку – ВСУ

Лыховий сообщил о большом количестве штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлениях фронта.

Судя по событиям в операционной зоне ОСГВ "Таврия", российские войска, возможно, рассчитывают захватить не только Авдеевку.

Об этом спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Из того, что мы видим в нашей операционной зоне, россияне, возможно, рассчитывают получить не только Авдеевку. В частности, кое-где суточное количество штурмовых действий на Марьинском и Новопавловском направлении преобладает над статистикой штурмов на Авдеевском направлении", — сообщил Лыховий.

Он уточнил, что речь идет о небольших селах Новомихайловка и Победа.

"Но и там, и в Авдеевке мешают им Вооруженные силы Украины. И личный состав, и командиры прилагают все усилия для того, чтобы враг не захватил ни одного метра украинской земли", — подчеркнул спикер ОСГВ "Таврия".

Напомним, в Авдеевке сейчас продолжаются уличные бои и ВСУ всеми силами сдерживают врага. В городе проводится усиление украинских подразделений, войска совершают маневр на угрожающих направлениях. По мнению аналитиков, если украинские войска не отойдут или не проведут успешные контратаки, оккупанты могут завершить окружение некоторых подразделений ВСУ в Авдеевке.

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