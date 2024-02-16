Росіяни хочуть захопити не тільки Авдіївку – ЗСУ

Лиховій повідомив про велику кількість штурмових дій на Мар'їнському та Новопавлівському напрямках фронту.

Судячи з подій в операційній зоні ОСУВ "Таврія", російські війська, можливо, розраховують захопити не лише Авдіївку.

Про це речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

"З того, що ми бачимо в нашій операційній зоні, росіяни, можливо, розраховують здобути не тільки Авдіївку. Зокрема, подекуди добова кількість штурмових дій на Мар'їнському та Новопавлівському напрямку переважає статистику штурмів на Авдіївському напрямку", – повідомив Лиховій.

Він уточнив, що йдеться про невеличкі села Новомихайлівка і Побєда.

"Але і там, і в Авдіївці на заваді їм стоять Збройні сили України. І особовий склад, і командири докладають усіх зусиль для того, щоб ворог не захопив жодного метра української землі", – наголосив спікер ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, в Авдіївці зараз тривають вуличні бої і ЗСУ всіма силами стримують ворога. У місті проводиться підсилення українських підрозділів, війська здійснюють маневр на загрозливих напрямках. На думку аналітиків, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак, окупанти можуть завершити оточення деяких підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

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