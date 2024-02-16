Що відбувається в Авдіївці зараз: для ЗСУ вже підготовані нові позиції, які шанси у ворога

Авдіївська оборонна операція триває. Але якщо ЗСУ не відійдуть або не проведуть успішних контратак, ворог може завершити оточення деяких українських підрозділів у Авдіївці.

В Авдіївці тривають вуличні бої і ЗСУ всіма силами стримують ворога. Там відбувається підсилення українських підрозділів, війська здійснюють маневр на загрозливих напрямках. За оцінками ISW, якщо ЗСУ не відійдуть або не проведуть успішних контратак, ворог може завершити оточення деяких українських підрозділів у Авдіївці.

Яка ситуація в Авдіївці зараз, все, що відомо про бої за місто – читайте на ТСН.ua.

Що про ситуацію в Авдіївці каже командування

Ввечері 15 лютого бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Українські війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Тарнавський зазначив, що в Авдіївці проводиться планове підсилення підрозділів ЗСУ, і що війська здійснюють маневр на загрозливих напрямках. Захисникам виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

Генерал запевнив, що для українських військ підготовані нові позиції і триває підготовка потужних укріплень з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку. Управління військами – стійке та ефективне.

"Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата", – зазначив Тарнавський.

"Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони України працюють єдиним монолітом", – йшлося в заяві командувача ОСУВ "Таврія".

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Ситуація в Авдіївці 16 лютого

Українські війська станом на 16 лютого мужньо тримають оборону Авдіївки, повідомили в 110-ій ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Там вказали, що російські війська зосередили на Авдіївському напрямку велику кількість особового складу, бронетехніки та авіації.

"Проти нас – понад 12 окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення. Наші хлопці – в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені завдання. 110-та продовжує на своїх плечах нести оборону міста", – йдеться в повідомленні бригади.

ЗСУ в районі Авдіївки / Фото: Getty Images

Оточення ЗСУ в Авдіївці – в ISW оцінили шанси ворога

На початку локальної наступальної операції у жовтні 2023 року російські війська намагалися оперативно оточити ЗСУ в Авдіївці. Проте згодом ворог поступово перейшов до ведення боїв в обхід міста, не змігши реалізувати необхідний для оточення швидкий маневр, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Оперативне оточення – це маневр, під час якого сили, що атакують, повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника. Оперативне охоплення – маневр, під час якого сили, що атакують, намагаються обійти головні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за ними та знищити противника на його теперішніх позиціях.

"В Авдіївці російські війська не досягли ані того, ані іншого. Загарбники неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або охоплення українських військ впродовж усього повномасштабного вторгнення до України. Натомість в Авдіївці росіяни здійснили розворот, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. При цьому російські війська намагалися лише обійти основні оборонні позиції України для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення угруповання Сил оборони", – йдеться у звіті.

За оцінками ISW, ситуація в Авдіївці свідчить про те, що окупанти не здатні організувати та реалізувати типове оточення чи охоплення українських військ. Надалі ворог просуватиметься шляхом незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів.

ЗСУ можуть втратити Авдіївку – ISW

Російські війська проводять наступ на південну околицю Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста і захопили позицію ЗСУ "Зеніт" між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці окупованого Донецька.

Геолокаційні дані свідчать про те, що окупанти перерізали останню дорогу з Авдіївки, яка використовувалася для логістичних цілей. Однак в ОСУВ "Таврія" заявили, що ЗСУ успішно використовують підготовані запасні наземні лінії зв'язку для постачання.

Російські блогери стверджують, що війська РФ просунулися на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які ЗСУ використовують для своїх логістичних потреб із селищ Ласточкине та Північне. Однак аналітики ISW поки не бачили жодних підтверджень цього просування росіян.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", – вважають в Інституті вивчення війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Все в крови! Авдеевка окружена с трех сторон! Очень сложно! Авдіївський коксохімічний завод / Фото: Getty Images

Який зиск для росіян від захоплення Авдіївки

Аналітики ISW звернули увагу, що російські війська проводять наступальні операції із захоплення Авдіївки ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Крім того, від початку бойових дій на Донбасі 2014 року Авдіївка стала опорним пунктом української оборони. Окупанти почали локальну наступальну операцію із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року і лише нещодавно почали домагатися тактичного просування.

Ворог витратив багато військ і техніки на спроби захопити Авдіївку. Ймовірно, росіянам знадобиться тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вдаватися до подальших наступальних дій у цьому районі.

Аналітики вважають, що потенційне захоплення Авдіївки дасть Кремлю інформаційну і тактичну перемогу на полі бою. Її можна буде використати в кампанії для виборів президента РФ 2024 року.

"Проте Путін, ймовірно, спробує представити потенційне захоплення Авдіївки як значну перемогу, що закріплює контроль над окупованим Донецьком", – зазначили в ISW.

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