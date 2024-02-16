В ISW проаналізували, чи здатна армія РФ провести успішне оточення чи охоплення ЗСУ

Окупанти будуть просуватися не за допомогою більш широких маневрів.

Російські військові не здатні організувати та реалізувати типове оточення чи охоплення військ противника - про це наразі свідчить ситуація довкола Авдіївки. Надалі окупанти будуть просуватися шляхом незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів.

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На початку локальної наступальної операції армії РФ в жовтні 2023-го загарбники намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці. Втім, згодом росіяни поступово перейшли до ведення бойових дій в обхід міста після того, як не змогли реалізувати необхідний для оточення швидкий маневр.

В ISW нагадали, що "оперативне оточення" - це маневр, під час якого атакувальні сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника. Натомість "оперативне охоплення" - це маневр, під час якого атакуючі сили намагаються обійти головні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за ними та знищити захисників на їхніх теперішніх позиціях.

"В Авдіївці російські війська не досягли ані того, ані іншого. Загарбники неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення або охоплення українських військ впродовж усього повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість в Авдіївці росіяни здійснили розворот, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. При цьому російські війська намагалися лише обійти основні оборонні позиції України для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули до більш масштабного знищення угруповання Сил оборони", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW зауважують: неодноразова нездатність армії РФ провести успішні операції з оточення на оперативному рівні свідчить про те, що російські військові, скоріше за все, будуть продовжувати просуватися шляхом поступових незначних тактичних досягнень, а не за допомогою більш широких маневрів, які могли б призвести до більш швидкого просування або знищення великих угруповань українських Сил оборони.

Як повідомлялося, одну з кращих бригад ЗСУ - Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.

Читайте також: