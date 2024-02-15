На підтримку Людмили Барбір запустили флешмоб: "Всі ми трошки Люда"

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір прокоментувала інцидент з її різким висловлюванням, яке, через технічну помилку, потрапило у прямий ефір на YouTube-канал проєкту.

Ранок 15 лютого розпочався для українців черговим ракетним обстрілом - кожен такий ранок щоразу наносить свій відбиток на моральний стан українців. Про це і повідомила Людмила Барбір.

"Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію. Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки... Перепрошую за це. Але водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную", - написала Людмила у соцмережах.

Людмила Барбір прокоментувала інцидент з її різким висловлюванням: у Мережі підтримали ведучу

Колеги та користувачі соцмереж підтримали Людмилу і запустили флешмоб "Всі ми трішки Люда сьогодні". Співведучий Барбір - Руслан Сенічкін опублікував спільне фото і підписав: "Знайте! Бува так, що ми - Люда! Je suis Liuda".

У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Ведуча 1+1 Марафон і ТСН Соломія Вітвіцька прокоментувала допис Люди: "Костюм можна на аукціон уже виставляти. Люблю тебе". Співачка ROXOLANA написала: "Життя, як воно є. Ти - топ, костюм також".

У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Ведуча 1+1 Марафон і ТСН Марічка Падалко написала у сторіз: "Люда вирішила сьогодні позмагатися зі мною в номінації "найбільший факап у ефірі". Я думала, що зуб складно переплюнути, але ти, Люся, сьогодні після повітряної "висловилася" за всіх нас! Ми ж ще дуже вміємо злість на ворогів екстраполювати на себе. Людка - ми бомба!".

У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс прокоментувала: "Люсь, ми всі живі люди! Буває різне. Ідеальних немає! Обіймаю! Ти - топ! Костюм - також! А матюки - покажіть мені святу людину, яка жодного разу не сказала подібного слова за життя, особливо зараз… Тому, не ідеалізуємо і будемо добріші одне до одного".

У Мережі підтримують Людмилу Барбір

Дивіться "Сніданок з 1+1" у будні з 6:30 до 9:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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