21-річна Юлія Верба вперше показала обличчя свого нареченого

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба вперше показала обличчя свого бойфренда, якого ретельно приховує від загалу.

У День всіх закоханих Верба поділилася з шанувальниками спокусливим відео, у якому постала разом з обранцем на ім’я Костянтин.

У ролику 21-річна Верба постає у розкішній чорній сукні з оголеною спиною та на підборах. У такому вигляді блогерка йде через залу у старовинному приміщенні до свого коханого. Зала прикрашена свічками. У відео Юлія та Костянтин обіймаються, цілуються і танцюють. Своєю чергою, Костянтин зображений у чорних штанах та сорочці.

Юлія Верба показала романтичне відео з коханим

Шанувальники Юлії Верби зізналися, що це відео справило на них враження:

Який це шикарний має вигляд. Аж до мурах. Ніжно і водночас пристрасно і без пафосу. Відео разів десять передивилася, залипла

Це шикарно! Як трейлер якогось класного фільму про справжнє кохання

Я не знаю, які слова підібрати. Тут все вишукано і дуже ніжно. Неймовірні! Палкого кохання вам на все життя

Нагадаємо, попри те, що Юлія Верба весь цей час тримала особистість коханого у таємниці, тим не менш ЗМІ розсекретили, хто він. Обранця Юлії Верби звуть Костянтин Золотухін. Він доволі популярний у Львові. Був одружений, від попередніх стосунків має дитину.

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