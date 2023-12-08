Наречений Юлії Верби сидів в СІЗО і має дитину – джерело

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба у липні цього року повідомила, що більше не самотня.

А вже у жовтні зізналася, що коханий покликав її заміж і вона відповіла йому згодою. Втім, протягом всього цього часу блогерка тримає у суворій таємниці особистість коханого, лише зазначала, що його звуть Костянтин. Обличчя обранця Верба всюди закриває смайликом і сказала, що відкриє його хіба що на весіллі.

Юлія Верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба з коханим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Тим часом у Мережі ширяться фото і відео, на яких видно нареченого Верби. А згодом колишня дружина коханого Юлії Верби підтвердила його особистість.

У Мережі викрили особистість нареченого Юлії Верби

Як стало відомо з власних джерел ТСН.ua, нареченого Юлії Верби звуть Костянтин Золотухін. Він доволі популярний у Львові. У сторіз своєї сторінки в Instagram колишня дружина Золотухіна Юліана ділилася, що дізналася про його стосунки з Вербою у липні. Дівчині було боляче від цієї інформації, але, за її словами, вона це вже "переварила" і сприймає з усмішкою.

Ексдружина нареченого Юлії Верби / Фото: instagram.com/byuyi_y

Згідно з інформацією з судового реєстру, з колишньою дружиною Золотухін розлучився у травні 2021 року. У нього є донька від попереднього шлюбу.

Також, як стало відомо з власних джерел ТСН.ua, обранець Юлії Верби сидів у СІЗО. За словами інсайдера, чоловік був притягнутий за шахрайство – продавав китайську техніку за оригінальну Apple.

Наречений Юлії Верби був притягнутий до адмін.відповідальності / Фото: reyestr.court.gov.ua

Нагадаємо, раніше Юлія Верба зганьбилася незнанням географії України. Зокрема, блогерка заявила, що Крим розташований у "Кримській області" і не знала скільки загалом областей в Україні.

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