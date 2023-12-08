Відома українська акторка шокувала, що є родичкою Тіни Кароль

Відома українська акторка Ірма Вітовська здивувала зізнанням, що вона, виявляється, є родичкою співачки Тіни Кароль.

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Кароль зізнавалася, що сестра Ірми Вітовської вийшла заміж за рідного брата Тіни. Акторка цю інформацію підтвердила, а також розповіла, як часто вони з Тіною збираються за сімейним столом:

"Ну так (ми – родички – прим.ред.). Я не думаю, що в нас є час на те, аби родичатися. В неї ще більше, шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, ми мали певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко", - розповіла Вітовська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ірма Вітовська / Фото: facebook.com/irmcya

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що у Тіни Кароль є старший брат Станіслав Ліберман. Ще 2018 року артистка ділилася, що є родичкою акторки Ірми Вітовської. Тоді Тіна пригадала, як сватала брата Станіслава до сестри Ірми Вітовської, Наталії.

Брат Тіни Кароль і сестра Ірми Вітовської

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталку, сестру Ірми за Стасіка, мого брата. Ми прийшли всією родиною просити, аби вони згодились віддати свою квіточку", - розповідала тоді Кароль.

Окрім того, за словами Тіни, вона є палкою шанувальницею творчості Ірми Вітовської ще з часів, коли акторка грала у серіалі "Леся+Рома".

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