Пральна машинка працюватиме вічно: 3 способи, які продовжать їй життя

Це довговічний прилад, але навіть він може вийти з ладу, тому варто скористатися деякими хитрощами, щоб продовжити строк його служби.

Поломка пральної машини – досить неприємна ситуація як для власників, так і для їхніх нервів та гаманця. Погодьтеся, самотужки таку проблему вирішити досить складно, а виклик майстра може розтягнутися в часі. Та якщо дотримуватися трьох нескладних правил у експлуатації побутового приладу, то він служитиме вам довгі роки. Розповідаємо, що потрібно робити, аби пралка слугувала вічно і ніколи не ламалася.

Правильно користуйтеся пральною машиною

Якщо знатимете, як працює прилад, це убезпечить вас від неприємних ситуацій та поломок. Для початку ретельно вивчіть інструкцію, аби знати, як працює кожен режим, як доглядати і чистити машинку.

Зазвичай виробник рекомендує чистити пралку раз на місяць. Окрім чищення окремих деталей: лотка для порошку, дверцят і гумових частин, потрібно ще запускати цикл прання без речей за високих температур. Таким чином ви триматимете свою машинку в порядку, а вона віддячить вам довгою службою.

Не варто перевантажувати пральну машинку

Завантажувати прання в машинку потрібно рівно настільки, наскільки запропоновано в інструкції. Якщо покласти більше речей, тоді барабан працюватиме неправильно. І коли покласти мало, це також погано позначиться на роботі приладу.

Потрібно заповнювати барабан одягом у рекомендованій кількості великого, середнього і малого розміру. Тоді всі речі пратимуться і відтискатимуться рівномірно. Не варто прати одразу кілька великих речей, це ускладнює роботу пральної машинки.

Після прання обов’язково залишайте дверцята відкритими, щоб висох барабан. У протилежному випадку всередині залишиться волога, що спричинить появу бактерій та неприємний запах.

Перевіряйте, щоб не було витоку води

Іноді через лоток для порошку чи з-під пральної машинки може витікати чи сочитися вода. Варто звертати на це увагу, бо причин може бути декілька – засмічення фільтрів, тріснутий шланг тощо. Якщо пральна машинка підтікає, і ви самостійно не можете впоратися з проблемою, тоді краще викликати майстра, щоб він міг усунути поломку.

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