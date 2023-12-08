В Російській Федерації "вибори" президента вперше будуть кількаденними. Голосування триватиме три дні - від 15 до 17 березня 20224-го. Дострокове голосування відбуватиметься 25 лютого-14 березня.

Центрвиборчком ухвалив відповідну постанову, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Слід зауважити, що відповідно до рішення ЦВК, загарбники призначили прибудинкове "голосування":

на тимчасово окупованих територіях, зокрема на території анексованого Криму;

в Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

Зазначається, що самовисуванці на виборах президента РФ мають подати документи до ЦВК до 27 грудня, кандидати від партій — до 1 січня, повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, днями в Росії оголосили дату президентських виборів. Рішення було ухвалене одноголосно. За нього проголосували 162 сенатори.

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