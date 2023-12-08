В России решили сделать "выборы" президента многодневными: названы даты

Центризбирком принял постановление.
В Российской Федерации выборы президента впервые будут несколькодневными. Голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта 2022-го. Досрочное голосование пройдет 25 февраля-14 марта.
Центризбирком принял соответствующее постановление, сообщают российские средства массовой пропаганды.
Следует отметить, что согласно решению ЦИК, захватчики назначили придомовое "голосование":
- на временно оккупированных территориях, в том числе на территории аннексированного Крыма;
- в Брянской, Курской и Белгородской областях.
Отмечается, что самовыдвиженцы на выборах президента РФ должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий до 1 января, сообщили в ЦИК.
Напомним, на днях в России была объявлена дата президентских выборов. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.