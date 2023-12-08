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В России решили сделать "выборы" президента многодневными: названы даты

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В России решили сделать "выборы" президента многодневными: названы даты

Выборы в РФ. / Фото: Associated Press

Центризбирком принял постановление.

В Российской Федерации выборы президента впервые будут несколькодневными. Голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта 2022-го. Досрочное голосование пройдет 25 февраля-14 марта.

Центризбирком принял соответствующее постановление, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Следует отметить, что согласно решению ЦИК, захватчики назначили придомовое "голосование":

  • на временно оккупированных территориях, в том числе на территории аннексированного Крыма;
  • в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Отмечается, что самовыдвиженцы на выборах президента РФ должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий до 1 января, сообщили в ЦИК.

Напомним, на днях в России была объявлена дата президентских выборов. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

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Дата публикации
Просмотры
642
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