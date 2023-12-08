В Российской Федерации выборы президента впервые будут несколькодневными. Голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта 2022-го. Досрочное голосование пройдет 25 февраля-14 марта.

Центризбирком принял соответствующее постановление, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Следует отметить, что согласно решению ЦИК, захватчики назначили придомовое "голосование":

на временно оккупированных территориях, в том числе на территории аннексированного Крыма;

в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Отмечается, что самовыдвиженцы на выборах президента РФ должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, кандидаты от партий до 1 января, сообщили в ЦИК.

Напомним, на днях в России была объявлена дата президентских выборов. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

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