В России Совет федерации назначил дату выборов российского президента. Голосование пройдет 17 марта 2024 года.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что такое решение было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

ЦИК 8 декабря рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Вступление в силу фактически даст старт избирательной кампании.

К слову, по российским нормам, выборы президента назначаются Советом федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что президентские выборы в РФ могут стать переломным моментом для Владимира Путина. По его словам, действующий глава Кремля окончательно потеряет легитимность — как законный руководитель — в результате состоявшихся в марте 2024-го недемократических выборов.

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