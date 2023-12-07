У Росії оголосили дату президентських виборів

У Росії Рада федерації призначила дату виборів російського президента. Голосування відбудеться 17 березня 2024 року.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено одноголосно. За нього проголосували 162 сенатори.

ЦВК 8 грудня розгляне проєкт ухвали про триденне голосування на виборах президента РФ у березні 2024 року, заявила голова Центрвиборчкому Елла Памфілова. Набуття ухвали в силу фактично дасть старт виборчій кампанії.

До слова, за російськими нормами, вибори президента призначаються Радою федерації не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив думку про те, що президентські вибори в РФ можуть стати переламним моментом для Володимира Путіна. За його словами, чинний очільник Кремляостаточно втратить легітимність - як законний керівник - у результаті недемократичних виборів, що відбудуться в березні 2024-го.

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