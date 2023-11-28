В Кремле готовятся к выборам Путина: в ГУР раскрыли планы РФ

Главари российских оккупационных администраций получили задачу усилить принудительную паспортизацию на ВТО.
Оккупационная "власть" усилила принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях Украины на фоне подготовки к выборам Путина.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО.
По данным разведки, в ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными вожаками Москвы на временно порабощенных территориях Украины. Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора С. Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу.
В частности, во время собрания приказано:
- выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов;
- активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ, стабильности рубля и "улучшении" уровня жизни людей.
"Главари российских оккупационных администраций также получили задачу — доказать уровень принудительной паспортизации на ТОТ Украины не менее чем до 85%", — подчеркнули в ГУР.
Напомним, по данным ISW, в России ужесточают контроль за Интернетом перед "президентскими выборами".
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