Президент Чехии напомнил Западу о невыполненных обещаниях Украине

Он заявил, что Запад не сдержал своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел вспомнил Западу невыполненные обещания на фоне недостаточной поставки военной техники в Украину.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Чешский лидер, в частности, вспомнил, что после поставки Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции Украина ожидала получить немецкие Taurus. Однако Берлин до сих пор не решил, поставлять эти ракеты или нет.

"К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности. Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки для F 16 начались не так быстро, как должны", — сказал он.

По его словам, это создает дисбаланс в обещаниях по предоставлению оружия.

Петр Павел призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе будущий год будет более благоприятным для России.

Ранее президент Чехии заявил, что страны Европейского Союза воспринимают страну-агрессорку Россию как угрозу номер один европейской безопасности, а потому готовятся к возможному конфликту в ближайшем будущем.

Читайте также: