Жених Юлии Вербы сидел в СИЗО и имеет ребенка – источник

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба в июле этого года сообщила, что больше не одинока.

А уже в октябре призналась, что возлюбленный позвал ее замуж, и она ответила ему согласием. Впрочем, в течение всего этого времени блогерша держит в строжайшей тайне личность любимого, лишь отмечала, что его зовут Константин. Лицо избранника Верба повсюду закрывает смайликом и сказала, что откроет его разве что на свадьбе.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба с любимым / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Тем временем в Сети распространяются фото и видео, на которых виден жених Вербы. А вскоре бывшая жена возлюбленного Юлии Вербы подтвердила его личность.

В Сети разоблачили личность жениха Юлии Вербы

Как стало известно из собственных источников ТСН.ua, жениха Юлии Вербы зовут Константин Золотухин. Он достаточно популярен во Львове. В сторис своей страницы в Instagram бывшая жена Золотухина Юлиана делилась, что узнала о его отношениях с Вербой в июле. Девушке было больно от этой информации, но, по ее словам, она это уже "переварила" и воспринимает с улыбкой.

Экc-жена жениха Юлии Вербы / Фото: instagram.com/byuyi_y

Согласно информации из судебного реестра, с бывшей супругой Золотухин развелся в мае 2021 года. У него есть дочь от предыдущего брака.

Также, как стало известно из источников ТСН.ua, избранник Юлии Вербы сидел в СИЗО. По словам инсайдера, мужчина был привлечен за мошенничество – продавал китайскую технику за оригинальную Apple.

Жених Юлии Вербы был привлечен к административной ответственности / Фото: reyestr.court.gov.ua

Напомним, ранее Юлия Верба опозорилась незнанием географии Украины. В частности, блогерша заявила, что Крым расположен в "Крымской области" и не знала сколько в целом областей в Украине.

Читайте также: