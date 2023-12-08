Хотел баллотироваться в Раду, чтобы шпионить для ФСБ: СБУ разоблачила предателя в Одессе

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе предателя, намеревавшегося баллотироваться в Верховную Раду Украины с целью шпионства за ФСБ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что задержанный фигурант активно занимался "раскруткой" собственного образа потенциального кандидата в народные депутаты Украины.
Ради этого предатель поступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу.
"По материалам следствия, деньги на оба "проекта" были выделены российской спецслужбой. Отдельно он также пригласил для себя вознаграждение в 5,5 тыс. американских долларов ежемесячно", — говорится в сообщении.
Кроме того, агент РФ пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ.
Задержанным оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в октябре этого года. Тогда же получил оперативный псевдоним "Мазепа".
Для фото и видеофиксации "нужных" объектов он приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки.
"Передача полученных сведений он осуществлял через популярный мессенджер, а чтобы максимально замаскировать "сеансы" связи использовал различные телефонные номера и аккаунты", — говорится в сообщении.
Впоследствии вражеский агент написал заявление на вступление в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации России.
В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Спецподразделение СБУ "белый волк " систематически и прицельно уничтожает технику российских оккупантов. Только за прошлый месяц у россиян минус девять танков и 16 ББМ.
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