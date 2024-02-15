В поддержку Людмилы Барбир запустили флешмоб: "Всі ми трошки Люда"

Ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир прокомментировала инцидент с ее резким высказыванием, которое, по технической ошибке, попало в прямой эфир на YouTube-канал проекта.

Утро 15 февраля началось для украинцев очередным ракетным обстрелом — каждое такое утро каждый раз наносит отражение на моральное состояние украинцев. Об этом и сообщила Людмила Барбир.

"Вижу сообщения и комментарии по поводу моего высказывания после эфира, которое случайно попало в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшнее утро, когда россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Извиняюсь за это. Но одновременно призываю вас быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит. Сейчас мы все травмированы, всем страшно, поэтому не оставайтесь со своими страхами наедине. Люблю вас и ценю", — написала Людмила в соцсетях.

Людмила Барбир прокомментировала инцидент с ее резкими высказываниями: в Сети поддержали ведущую

Коллеги и пользователи соцсетей поддержали Людмилу и запустили флешмоб "Всі ми трошки Люда сьогодні". Соведущий Барбир – Руслан Сеничкин опубликовал совместное фото и подписал: "Знайте! Бывает так, что мы – Люда! Je suis Liuda".

В Сети поддерживают Людмилу Барбир

Ведущая 1+1 Марафон и ТСН Соломия Витвицкая прокомментировала пост Люди: "Костюм можно на аукцион уже выставлять. Люблю тебя". Певица ROXOLANA написала: "Жизнь, как она есть. Ты — топ, костюм тоже".

В Сети поддерживают Людмилу Барбир

Ведущая 1+1 Марафон и ТСН Маричка Падалко написала в сторис: "Люда решила сегодня посоревноваться со мной в номинации "самый большой факап в эфире". Я думала, что зуб сложно переплюнуть, но ты, Люся, сегодня после воздушной "высказалась" за всех нас! Мы же еще очень умеем злость на врагов экстраполировать на себя. Людка — мы бомба!".

В Сети поддерживают Людмилу Барбир

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс прокомментировала: "Люсь, мы все живые люди! Бывает разное. Идеальных нет! Обнимаю! Ты — топ! Костюм — тоже! А мат — покажите мне святого человека, который ни разу не сказал подобного слова за жизнь, особенно сейчас… Поэтому, не идеализируем и будем добрее друг к другу".

В Сети поддерживают Людмилу Барбир

Смотрите "Сніданок з 1+1" по будням с 6:30 до 9:30 на телеканале "1+1 Украина".

Читайте также: