ВСУ могут потерять Авдеевку — ISW

Российские военные осуществляют тактическую операцию оцепления Авдеевки Донецкой области, возможно, с целью создания давления на украинские войска, заставив их оставить свои позиции на этом направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В официальном сообщении ведомства было указано, что данные, представленные на карте боевых действий, указывают на наступление российских войск на южную окраину Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, а также захват позиции Сил обороны "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окрестности Донецка.

ISW ссылается на недавние геолокационные данные, свидетельствующие о том, что российские войска перерезали последний путь из Авдеевки, который использовался для логистических целей. Однако представитель Таврической группы войск Дмитрий Лиховой заявил, что Вооруженные силы Украины успешно используют подготовленные вторичные наземные линии связи для поставок украинских сил в южной и восточной частях города.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись к западу от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, используемые для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения россиян", — говорится в отчете.

"Российские войска могут завершить оцепление некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — добавляют аналитики.

Какая ситуация в Авдеевке

В издании The Washington Post сообщили, что Силы обороны Украины в четверг, 15 февраля, начали частичное отступление из Авдеевки Донецкой области.

"Разрушенный коксохимический завод Авдеевки, вероятно, станет последним украинским оплотом в городе", — говорится в сообщении.

Также в издании со ссылкой на украинских военных сообщается, что полный выход из города — это только вопрос времени, поскольку "частичный выход уже начался".

Кроме того, в издании отмечают, что оккупанты пытаются обойти коксохимический завод и окружить его. Потому украинские силы "будут вынуждены отступить".

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в Авдеевке критическая, поэтому необходимо быстрее принять помощь Украине.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию вечер 15 февраля о ситуации в Авдеевке, которую в очередной раз пытаются захватить российские оккупанты.

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