Россияне продвинулись возле Авдеевки: в ISW рассказали, где продолжались бои

Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться у Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне позиционных боев в этом районе 11 февраля", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 11 февраля, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского.

Позиционные бои продолжались в районе Новокалинового, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, у Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.

По данным российских источников, ВС РФ продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой.

Ранее сообщалось, что в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Ситуация в Авдеевке остается сложной.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тысяч человек и 220 боевых машин.

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