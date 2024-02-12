Россияне продвинулись возле Авдеевки: в ISW рассказали, где продолжались бои

Оккупанты штурмуют город.
Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться у Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
"Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне позиционных боев в этом районе 11 февраля", — говорится в сообщении.
Согласно геолокационным кадрам от 11 февраля, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского.
Позиционные бои продолжались в районе Новокалинового, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, у Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.
По данным российских источников, ВС РФ продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой.
Ранее сообщалось, что в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг сосредотачивает основные усилия на Авдеевском направлении. Ситуация в Авдеевке остается сложной.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тысяч человек и 220 боевых машин.
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