Россияне продвигаются в Авдеевке: ISW о попытках врага окружить город

Российские оккупационные войска недавно продвинулись на севере Авдеевки Донецкой области. В настоящее время продолжаются бои этой части города.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что захватчик продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами на севере города 9 февраля. Аналитики со ссылкой на спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лихового отмечают, что боевые столкновения ведутся в жилых кварталах в этой части Авдеевки. Что больше – российские войска сосредотачивают удары именно на севере города.

В свою очередь, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупационные войска имеют целью отрезать украинские силы на Авдеевском коксохимическом заводе и перерезать ведущую в город украинскую магистраль наземной связи. Таким образом, россияне пытаются окружить населенный пункт.

Сообщается, что российские силы продвинулись в селе Новомихайловка. Кроме того, бои продолжались к западу от Донецка вблизи Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки. К северо-востоку от Бахмута продолжались ограниченные позиционные бои.

Напомним, издание Reuters оценило, почему Россия стремится захватить украинскую Авдеевку. В частности, отмечается, что город считается воротами в Донецк, жилые кварталы которого, по словам российских чиновников, обстреливаются украинскими силами, иногда из Авдеевки.

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