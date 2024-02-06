Почему Россия стремится захватить украинскую Авдеевку — Reuters

Российские войска активизируют усилия по захвату восточноукраинского города Авдеевка. Бои напоминают битву за другой восточный город, Бахмут, перешедший в Россию в мае прошлого года после месяцев ожесточенных городских боев, через 15 месяцев после полномасштабного вторжения, которое Москва называет "специальной военной операцией".

Об этом пишет Reuters.

Что известно об Авдеевке

Авдеевка, в которой до войны проживало около 32 000 жителей, является прифронтовым городом с 2014 года, когда ее на короткое время оккупировали поддерживаемые Москвой сепаратисты, захватившие значительную часть восточной Украины.

Сегодня, по данным властей, в городе осталось менее 1 000 жителей, многие из которых прячутся в подвалах и погребах. Чиновники говорят, что ни одно здание не осталось невредимым.

Авдеевка расположена в промышленном регионе Донбасса, в 15 км к северу от контролируемого Россией города Донецка. До войны коксохимический завод советских времен был одним из крупнейших производителей кокса в Европе.

Поддерживаемые Россией чиновники описывают город как "крепость" с бетонными бункерами. Они говорят, что защитники отсиживаются в башенных блоках, которые нельзя штурмовать в лоб без огромных потерь и используют коксохимический завод как базу и склад оружия.

Упорные бои

Украинские и западные аналитики говорят, что наступление России на Авдеевку приводит к огромным человеческим жертвам.

В ноябре прошлого года британская военная разведка заявила, что бои привели к "одним из самых высоких показателей российских потерь в этой войне".

“Ежедневно появляются новые свежие силы, независимо от погоды, независимо от чего-либо – от потерь, – сказал “Радио Свобода” один из бойцов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. – Но несмотря ни на что, они продолжают ползти – буквально по телам своим”.

Российские военные блоггеры, взятые Кремлем под жесткий контроль, признают большие российские потери, но утверждают и о значительных украинских потерях.

Они говорят, что силы Киева могут оказаться в окружении, если российские войска смогут перерезать последнюю основную линию поставок на запад.

Кремлевский диктатор Владимир Путин 31 января подчеркнул важность Авдеевки и заявил, что группа военных ветеранов недавно опередила армию и захватила 19 построек — утверждение, которое, как и другие сообщения с поля боя, Reuters не может подтвердить.

Россия наносит авиаудары при поддержке спецподразделений, используя артиллерию, беспилотники, вертолеты, танки и пехоту, согласно нечастым, но регулярным сообщениям российского министерства обороны.

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Что стоит на кону?

Обе стороны считают город ключевым для достижения цели России — установление полного контроля над двумя восточными областями "Донбасса" — Донецкой и Луганской. Это одни из четырех украинских областей, которые Россия считает аннексированными, но не имеет полного контроля над ними.

Авдеевка считается воротами в Донецк, жилые кварталы которого, по словам российских чиновников, обстреливаются украинскими силами, иногда из Авдеевки.

Захват Авдеевки может поднять боевой дух россиян и деморализовать украинские силы, которые с июня добились лишь незначительных успехов в широком контрнаступлении. Президент Украины Владимир Зеленский сам посетил этот район в декабре.

“Если российская армия возьмет под контроль дорогу (снабжение), украинские Вооруженные силы, очевидно, будут вынуждены выйти из Авдеевки. Это будет большой победой российской армии”, — заявил 5 февраля Сергей Марков, бывший советник Кремля.

Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, официального аналитического центра в Киеве, считает, что взятие Авдеевки не изменит ситуацию в пользу Москвы, но "сделает ситуацию более устойчивой для оккупированного Донецка как главного российского логистического узла".

Белесков считает, что это сражение вызвано желанием Кремля укрепить позиции западных скептиков, призывающих к сокращению поддержки Киева, ссылаясь на ограниченное влияние миллиардной военной помощи.

Напомним, ситуация в Авдеевке остается очень тяжелой. Враг якобы воспользовался облачной погодой, невозможностью качественной аэроразведки и таким образом зашел в город.

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