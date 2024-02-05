Худший сценарий можно предотвратить: эксперт о ситуации в Авдеевке

Украинский журналист Андрей Цаплиенко, со ссылкой на военных, 4 февраля сообщил, что российские военные, якобы воспользовавшись плохой погодой, зашли в Авдеевку Донецкой области. По его словам, вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера.

В ГВА эту информацию не подтвердили. Там сообщили, что оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки.

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию в Авдеевке.

"Ситуация обострилась. Две недели назад был прорыв (россиян — ред.) с востока. Россияне с севера приблизились к главной артерии, выполняющей логистическую функцию для нашего гарнизона, действительно ситуация тяжелая. Но на самом деле, если командование использует имеющиеся резервы, то в принципе худший сценарий можно будет предотвратить. Я думаю, что украинское командование, конечно, знает об этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы исправить и не допустить худшего сценария", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: С конца марта начнется другая ситуация на фронте! Дальше будет шанс у Украины! | Михаил Самусь

Напомним, РФ усиливает штурмовые группы на отдельных участках фронта – какова ситуация в разных направлениях.

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