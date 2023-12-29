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Зеленский побывал в Авдеевке: обсудил ситуацию с командованием — подробности

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Зеленский побывал в Авдеевке: обсудил ситуацию с командованием — подробности

Зеленский в Авдеевке 29 декабря / Фото: Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку.

Президент Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады на одном из самых сложных направлений обороны – в Авдеевке.

Видео с фронта глава государства показал в своем Telegram.

"Авдеевка. Посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Один из самых сложных участков фронта. Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности", — рассказал президент.

Авдеевка / © Zelenskiy/Official
Авдеевка / Фото: Zelenskiy/Official

Также Владимир Зеленский отметил лучших бойцов госнаградами, в частности, вручил звание Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.

"Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла благодаря именно таким воинам. Тем, кто защищает наше государство не смотря на все. Тем, кто ежедневно дает боевой результат", — добавил президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Один из самых сложных участков фронта! Зеленский неожиданно появился в Авдеевке"

Напомним, ситуация в Авдеевке остается очень сложной. Командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский ранее рассказал, что обстановка в районе населенного пункта Донбасса постоянно меняется. Оккупанты бросают на подкрепление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". Тем временем ВСУ постоянно маневрируют.

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Дата публикации
Просмотры
906
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