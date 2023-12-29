Как будет разворачиваться война в 2024 году: эксперты назвали три сценария

Полномасштабная война России против Украины вступает в третий календарный год. Линия фронта за последние несколько месяцев почти не двигалась, и может ли ход войны измениться в 2024 году?

Президент Владимир Зеленский признал, что весеннее наступление не имело того успеха, на который он надеялся. Россия до сих пор контролирует около 18% территории Украины.

BBC Украина спросили троих военных аналитиков, как, по их мнению, могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев. ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала.

Война затянется, но не продлится вечно

Барбара Занчетта, отдел изучения войны, Королевский колледж Лондона

Перспективы окончания войны в Украине остаются нелестными. Позиции Путина по сравнению с прошлым годом сильнее, но скорее в политическом, чем в военном отношении.

Ситуация на поле боя неопределенна. Наступление Украины, похоже, остановилось. Но и русского прорыва тоже не было. Сейчас результат войны более чем когда-либо зависит от политических решений, принятых в нескольких километрах от ее центра — в Вашингтоне и Брюсселе.

Удивительное единство, которое Запад продемонстрировал в 2022 году и соблюдал весь 2023 год, начинает колебаться.

Военная помощь от США оказалась в заложниках того, что президент Байден справедливо назвал "мелкой политикой" Вашингтона. А будущее экономической помощи ЕС, похоже, зависит от бессмысленной позиции Венгрии.

В то же время, колебания в западных столицах ободряют Путина. Его последние публичные выступления и дерзкие заявления показывают, что, с его точки зрения, Россия готова к затяжной войне.

Хватит ли Западу сил и выносливости, чтобы и дальше противостоять российскому лидеру и всему, что он собой олицетворяет?

Решение ЕС о переговорах по вступлению в ЕС Украины и Молдовы больше, чем символ. Это означает продолжение поддержки Киева, поскольку будущее Украины в ЕС было бы невозможным при полной победе России.

В Вашингтоне полное изменение политики тоже маловероятно.

Рейтинги Дональда Трампа растут, поэтому существует соблазн изобразить сценарий полной остановки поддержки Украины в случае его победы на выборах-2024 в США. Однако бывший президент, несмотря на все свои театральные жесты, не вышел из НАТО в 2016 году. И единолично не сможет совершить революцию в 75-летнем трансатлантическом партнерстве Америки.

Это не значит, однако, что можно игнорировать разногласия в западном лагере. Для Запада, а значит и для Украины, 2024 будет еще сложнее.

Для демократических стран долгосрочный консенсус в поддержку войны всегда был более сложным, чем для автократов. По всей вероятности, война затянется на весь 2024 год, но она не может тянуться вечно.

Поскольку нерешительность Запада стимулирует Россию действовать еще более агрессивно, а государственного переворота, как и смерти ее президента (на фоне слухов о его здоровье) не предвидится, единственным вероятным способом урегулировать конфликт будут переговоры. Однако обе стороны продолжают отказываться от них.

Впереди год консолидации

Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину вернуло на европейский континент великую войну. А ее ход в 2023 году ознаменовал еще и возвращение индустриальной войны.

Война индустриального времени переводит экономику частично, а в некоторых странах полностью, на военные рельсы. Оборонный бюджет России по сравнению с 2021 годом вырос в три раза и в следующем году составит 30% государственных расходов.

Это делает войну в Украине более продолжительной и травматичной, чем все, что Европа видела с середины прошлого века. Следующий год покажет, способны и готовы ли Россия со своими поставщиками в Северной Корее и Иране и Украина с ее западными партнерами удовлетворить прожорливые требования войны индустриальной эпохи.

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Через год линия фронта мало изменилась. Но было бы неправильно сказать, что война в Украине зашла в тупик. Обе стороны способны воевать до конца, пытаясь взять на себя стратегические инициативы.

Россияне могут снова попытаться продвинуться по всему фронту, чтобы захватить как минимум весь Донбасс. Украина, вероятно, попытается воспользоваться своим успехом в Черном море.

Киев также возможно попытается устроить россиянам еще больше военных сюрпризов, чтобы вывести их из равновесия. Но по сути 2024 выглядит как год консолидации и для Киева, и для Москвы.

России не хватает ни технических, ни человеческих ресурсов, чтобы начать стратегическое наступление. Она сможет сделать это не раньше весны 2025 года.

Между тем, Украина нуждается в западной поддержке, чтобы выстоять в следующем году, пока она наращивает внутренние силы для будущих наступлений.

Война индустриального времени — это борьба между обществами. Происходящее на поле боя в конечном итоге становится лишь симптомом этой борьбы. Течение этой войны в 2024 году будет определяться в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне больше, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом другом опустошенном поле битвы вдоль линии фронта.

Украина будет давить на Россию вокруг Крыма

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе

России не хватает решительного, прорывного потенциала, чтобы захватить Украину. Она сделает все возможное, чтобы удержать захваченные земли и укрепить свою оборону, надеясь, что Запад отступит от Украины.

Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, чего ждать от России, если победит. Все больше в европейских странах говорят об увеличении помощи на фоне страха, что решимость со стороны США угаснет.

Однако я ожидаю, что в начале нового года США все же примут пакет помощи, который Конгресс отложил в декабре.

Поэтому от Украины я жду таких шагов:

восстановить подразделения, истощенные месяцами боев для будущего наступления;

усовершенствовать систему мобилизации;

увеличить собственное производство боеприпасов и оружия;

преодолевать преимущество России в РЭБ.

К началу лета Украина впервые сможет использовать американские истребители F-16, что, как надеются, улучшит ее способность противостоять российской авиации и укрепит противовоздушную оборону.

Наиболее стратегически важной частью Украины, остающейся под контролем России, является Крым. Его мы называем "решающей территорией".

Украина сделает все возможное, чтобы и дальше оказывать давление на россиян, сделать его неприемлемым для российского военно-морского флота в Севастополе: нескольких тамошних баз ВВС и материально-технической базы в Джанкое.

Украинцы уже доказали, что могут это делать. Имея лишь три предоставленные Британией крылатые ракеты Storm Shadow, они заставили командующего Черноморским флотом вывести треть своего флота из Севастополя.

У Киева, конечно, нет безграничных ресурсов. Особенно это касается артиллерийских боеприпасов и высокоточного оружия большой дальности.

В то же время, российские солдаты — в худшей форме. Война – это испытание воли и логистики. Российская логистическая система хрупка и находится под постоянным давлением со стороны Украины.

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