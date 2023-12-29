В ГУР предупредили о намерениях Кремля: детали

Россия считает необходимым разрушить единство внутри Украины. Так, приближенные к кремлю "аналитики" подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.

Об этом сообщает ГУР МО.

Региональный раскол

Как отмечают разведчики, одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на появление внутриполитических противоречий. Кремлевские "аналитические приспешники" печально признают: протестов в Украине нет и не будет.

"Разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий", – детализировали в ГУР.

Среди ключевых целей указанных мер:

дискредитация процесса мобилизации;

содействие масштабному оттоку населения из Украины;

инспирация расколов по региональному принципу

В ведомстве также цитируют предлагаемые нарративы:

"Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";

"Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";

"В Киеве не мобилизуют — все гуляют и веселятся".

"В то же время, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало", — добавляют в украинской разведке.

Ранее шла речь о том, что вражеская пропаганда с помощью кинематографа десятилетиями демонизировала украинцев и готовила россиян к войне с нашим государством.

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