Россия усиливает информационный террор на ВОТ Украины – ГУР

Оккупационная власть усиливает контроль над информационным пространством на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

По данным разведки, Россия выделила дополнительные средства для федерального цензора "Роскомнадзора". Планируется создание нового дата-центра и модернизация серверов для усиления информационного контроля как в РФ, так и на временно оккупированных украинских территориях.

"Цель этих мер — повысить эффективность отслеживания и блокирования нежелательного контента, являющегося частью стратегии информационной изоляции", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, на временно оккупированных территориях уже развернуто более 2 500 сайтов для нужд оккупационных администраций и так называемых органов власти. Они работают на российской платформе "Госвеб", которую используют для правительственных ресурсов РФ.

Напомним, оккупанты на ВОТ, в Энергодаре, раздали дошкольникам 410 экземпляров пророссийского алфавита.

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