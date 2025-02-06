Росія посилює інформаційний терор на окупованих територіях – ГУР

Окупаційна влада посилює контроль над інформаційним простором на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

За даними розвідки, Росія виділила додаткові кошти для федерального цензора “Роскомнадзору”. Планується створення нового дата-центру та модернізація серверів для посилення інформаційного контролю як у самій РФ, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

“Мета цих заходів — підвищити ефективність відстежування та блокування небажаного контенту, що є частиною стратегії інформаційної ізоляції”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях уже розгорнуто понад 2 500 сайтів для потреб окупаційних адміністрацій та так званих “органів влади”. Вони працюють на російській платформі “ґосвеб”, яку використовують для урядових ресурсів РФ.

Нагадаємо, окупанти на ТОТ, в Енергодарі, роздали дошкільнятам 410 примірників проросійської абетки.

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