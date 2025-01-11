Кремль планирует весной увеличить план по мобилизации украинцев на ВОТ

Оккупационные администрации приступили к формированию списков жителей захваченных территорий Украины для принудительного призыва в ряды армии РФ.

Кремль планирует весной увеличить масштабы мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на неудавшиеся результаты осенней кампании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Оптимизм оккупантов базируется на расширении штатов "военкоматов" и активной паспортизации населения", — говорится в сообщении.

Российские оккупационные администрации начали формировать списки жителей временно оккупированных территорий, которые планируется призвать в ряды армии РФ.

"Кремль планирует увеличить весной план по мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на проваленные результаты осенней кампании. Оптимизм оккупантов построен на расширении штатов "военкоматов" и паспортизации", — говорится в сообщении.

Призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей поправкой на линию боевого столкновения. Призванные осенью украинцы проходят службу преимущественно в Крыму.

Ранее сообщалось, что командиры офицерского и сержантского состава армии РФ стали пытать всех военнослужащих, отказывающихся подчиняться самоубийственным приказам.

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