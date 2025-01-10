Командование ВС РФ на левом берегу Херсонщины пытает отказников – "АТЕШ"

Командование вооруженных сил РФ на левом берегу Херсонщины пытает отказников.

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении обстановки в подразделении. По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали истязать всех военнослужащих, которые отказываются подчинятся самоубийственным приказам.

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"В декабре несколько военнослужащих, отказавшихся участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине, были показательно брошены в яму. Они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли. Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что психика солдат на пределе, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления. Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь наказания используются по малейшему поводу. Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то долго уже не протянешь.

Ранее сообщалось, что россияне теряют целые взводы во время неудачных штурмов правобережья Херсонщины.

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