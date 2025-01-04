Оккупанты на ВОТ используют детей для сбора информации

Оккупанты расспрашивают учеников 1–5 классов о политических взглядах их родителей, отношении семьи к российским военным и связи с Украиной.

В Херсонской области оккупационные власти начали использовать школьников для сбора информации об их близких.

Об этом сообщили "Желтая лента".

Стало известно, что из Геническа, с начала 2024/2025 учебного года в школы региона начали приходить так называемые "практические психологи". Официально они оказывают помощь детям в сложных жизненных обстоятельствах, но на самом деле это сотрудники оккупационной полиции, работающие с подростками.

Во время общения они расспрашивают учеников младших классов (1–5 классы) об их родителях, родственниках и соседях. В частности, интересуются политическими взглядами взрослых, отношением к российским военным и связям с Украиной.

Активисты также сообщают, что подобные случаи уже зафиксированы в оккупированной части Херсона и Крыма, но пока неясно, куда именно передается эта информация.

Эксперты считают, что такие действия являются частью репрессивной политики оккупантов, направленной на устрашение и контроль местных жителей. Использование детей для допросов вызывает особое возмущение, поскольку это нарушает как моральные нормы, так и международные стандарты защиты прав ребенка.

Напомним, с 1 января льготная категория граждан ТОТ Украины, получавшая медикаменты, больше этого сделать не сможет.

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