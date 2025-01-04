Окупанти на Херсонщині використовують дітей для збору інформації

Окупанти розпитують учнів 1–5 класів про політичні погляди їхніх батьків, ставлення родини до російських військових та зв’язки з Україною.

У Херсонській області окупаційна влада почала використовувати школярів для збору інформації про їхніх близьких.

Про це повідомили "Жовта стрічка".

Стало відомо, що з Генічеська, з початку 2024/2025 навчального року у школи регіону почали приходити так звані "практичні психологи". Офіційно вони нібито надають допомогу дітям у складних життєвих обставинах, але насправді це співробітники окупаційної поліції, які працюють із підлітками.

Під час спілкування вони розпитують учнів молодших класів (1–5 класи) про їхніх батьків, родичів та сусідів. Зокрема, цікавляться політичними поглядами дорослих, ставленням до російських військових та зв’язками з Україною.

Активісти також повідомляють, що подібні випадки вже зафіксовані в окупованій частині Херсонщини та в Криму, але поки незрозуміло, куди саме передається ця інформація.

Експерти вважають, що такі дії є частиною репресивної політики окупантів, спрямованої на залякування та контроль місцевих жителів. Використання дітей для допитів викликає особливе обурення, адже це порушує як моральні норми, так і міжнародні стандарти захисту прав дитини.

Нагадаємо, від 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе.

Читайте також: