Три поради, які не допоможуть схуднути

Навіть популярні поради часто вводять в оману та шкодять здоров’ю.
Коли ми намагаємося схуднути, часто хочемо одразу бачити результат та швидко прийти у форму. Просто перестаньте їсти, тренуйтеся щодня, викиньте з раціону вуглеводи і приймайте таблетки для схуднення. Більшість із нас неодноразово намагалися схуднути, виконуючи подібні рекомендації, і щоразу зазнавали невдачі.
Які поради для схуднення не принесуть бажаного результату
Просто їжте менше
Це одна з найпоширеніших порад, яку можна почути. Однак така порада є занадто загальною і не враховує індивідуальні потреби та ситуацію кожної людини.
Не їжте жири
Вашому організму необхідні здорові жири, незалежно від того, який план харчування ви виберете. Оливкова та авокадова олія і олія авокадо - чудовий вибір.
Інші жири, такі як масло і кокосова олія, варто використовувати тільки в помірних кількостях через більш високий вміст насичених жирів.
Більше рухайтесь
Ще одна популярна порада — збільшити фізичну активність. Хоча фізичні вправи дійсно важливі для здоров'я, вони не є панацеєю для схуднення.
Для досягнення результату спробуйте ходити до тренажерного залу три-чотири рази на тиждень, але консультуйтеся з лікарем та тренером.
Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.
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