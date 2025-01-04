Три поради, які не допоможуть схуднути

Навіть популярні поради часто вводять в оману та шкодять здоров’ю.

Коли ми намагаємося схуднути, часто хочемо одразу бачити результат та швидко прийти у форму. Просто перестаньте їсти, тренуйтеся щодня, викиньте з раціону вуглеводи і приймайте таблетки для схуднення. Більшість із нас неодноразово намагалися схуднути, виконуючи подібні рекомендації, і щоразу зазнавали невдачі.

Які поради для схуднення не принесуть бажаного результату

Просто їжте менше

Це одна з найпоширеніших порад, яку можна почути. Однак така порада є занадто загальною і не враховує індивідуальні потреби та ситуацію кожної людини.

Не їжте жири

Вашому організму необхідні здорові жири, незалежно від того, який план харчування ви виберете. Оливкова та авокадова олія і олія авокадо - чудовий вибір.

Інші жири, такі як масло і кокосова олія, варто використовувати тільки в помірних кількостях через більш високий вміст насичених жирів.

Більше рухайтесь

Ще одна популярна порада — збільшити фізичну активність. Хоча фізичні вправи дійсно важливі для здоров'я, вони не є панацеєю для схуднення.

Для досягнення результату спробуйте ходити до тренажерного залу три-чотири рази на тиждень, але консультуйтеся з лікарем та тренером.

Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.

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