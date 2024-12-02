Що їсти, щоб підвищити імунітет взимку: топ-8 продуктів

Для підтримки імунітету важливо включати в раціон якомога більше фруктів та овочів.

Дієтологи називають вісім продуктів, які варто споживати у зимову пору для підтримки імунної системи, бо сильна імунна система вимагає збалансованого харчування, багатого вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

Продукти, які взимку варто включати у раціон

Авокадо

Плоди авокадо містять багато вітаміну С, який підвищує імунітет, допомагає відновити сили, позитивно впливає на працездатність та знижує втому і дратівливість. Крім цього, це сильний антиоксидант, що захищає організм.

Куркума

Ця яскрава жовта спеція із сильним ароматом і гіркуватим смаком, є одним із найбільш вивчених антиоксидантних засобів у світі. Дослідження підтвердили сильну протизапальну, противірусну, болезаспокійливу, антимікробну і протиракову дію.

Цитрусові

Цитрусові (апельсини, лимони та грейпфрути тощо), є чудовим джерелом вітаміну С, який є антиоксидантом, що підтримує виробництво імунних клітин і захищає клітини від окислювального стресу. Цитрусові також містять флавоноїди, які діють як антиоксиданти та допомагають боротися з вільними радикалами.

Йогурт

Оскільки приблизно від 70% до 80% імунних клітин перебувають у кишківнику, підтримка здорового мікробіому кишківника має вирішальне значення для імунної функції.

Батат

Батат насичений бета-каротином, попередником вітаміну А, який необхідний для нормальної роботи імунної системи.

Часник

Він містить аліцин, сірковмісну сполуку, яка, згідно з дослідженнями, сприяє зміцненню імунітету.

Мигдаль

Мигдаль багатий вітаміном Е, ще одним антиоксидантом, який підтримує імунну функцію, захищаючи клітинні мембрани від окислювального стресу.

Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, листова капуста та мангольд, є джерелом поживних речовин, які забезпечують вітамінами A, C та E, і всі вони підтримують кращий імунітет.

Крім цього, увагу варто звертати на продукти, які містять велику кількість антиоксидантів: томати, гранати, малина, чорниця, морква, броколі, петрушка, волоські горіхи, какао, чорна смородина, солодкий перець, морська капуста. Також багаті на антиоксиданти зелений чай, натуральна кава і какао.

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