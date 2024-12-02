Что есть, чтобы повысить иммунитет зимой: топ-8 продуктов

Для поддержки иммунитета важно включать в рацион как можно больше фруктов и овощей.

Диетологи называют восемь продуктов, которые следует употреблять в зимнее время для укрепления иммунной системы, потому что сильная иммунная система требует сбалансированного питания, богатого витаминами, минералами и антиоксидантами.

Продукты, которые зимой следует включать в рацион

Авокадо

Плоды авокадо содержат много витамина С, который повышает иммунитет, помогает восстановить силы, положительно влияет на работоспособность и снижает усталость и раздражительность. Кроме этого, это мощный антиоксидант, защищающий организм.

Куркума

Эта яркая желтая специя с сильным ароматом и горьковатым вкусом является одним из наиболее изученных антиоксидантных средств в мире. Исследования подтвердили сильное противовоспалительное, противовирусное, болеутоляющее, антимикробное и противораковое действие.

Цитрусовые

Цитрусовые (апельсины, лимоны и грейпфруты и т.п.) являются прекрасным источником витамина С, который является антиоксидантом, который поддерживает производство иммунных клеток и защищает клетки от окислительного стресса. Цитрусовые также содержат флавоноиды, которые действуют как антиоксиданты и помогают бороться со свободными радикалами.

Йогурт

Поскольку от 70% до 80% иммунных клеток находятся в кишечнике, поддержание здоровой микробиомы кишечника имеет решающее значение для иммунной функции.

Батат

Батат насыщен бета-каротином, предшественником витамина А, который необходим для нормальной работы иммунной системы.

Чеснок

Он содержит алицин, серосодержащее соединение, которое, согласно исследованиям, способствует укреплению иммунитета.

Миндаль

Миндаль богат витамином Е, еще одним антиоксидантом, поддерживающим иммунную функцию, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса.

Лиственная зелень

Лиственная зелень - шпинат, листовая капуста и мангольд - являются источником питательных веществ, которые обеспечивают витаминами A, C и E, и все они поддерживают иммунитет.

Кроме этого, внимание следует обращать на продукты, содержащие большое количество антиоксидантов: томаты, гранаты, малина, черника, морковь, брокколи, петрушка, грецкие орехи, какао, черная смородина, сладкий перец, морская капуста. Также богаты антиоксидантами зеленый чай, натуральный кофе и какао.

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