Какой хлеб можно есть во время похудения: мифы и правда

Наиболее диетическим хлебом можно назвать ржаной. Он низкокалорийный (165 ккал) и содержит втрое больше клетчатки.

Тем, кто худеет отказываться от хлеба не стоит, потому что он содержит ценные растительные белки и углеводы, витамины группы В, калий, магний, цинк, фосфор, кальций, селен.

Во время похудения лучше употреблять ржаной хлеб из грубой муки или с добавлением цельнозерновой муки или исключительно из нее. Потому что оболочка на зерне замедляет всасывание углеводов и, таким образом, не приводит к гиперстимуляции поджелудочной железы и повышению уровня инсулина. А вот отказаться стоит от белой муки высшего сорта.

В расчете на 100 г продукта, в разных видах хлеба содержится следующее количество калорий:

Белый хлеб из муки высшего сорта – 300 ккал

Ржаной хлеб – 180-190 ккал

Цельнозерновой хлеб – 160-180 ккал

Если в хлебе есть дополнительные добавки в виде орехов или семян, обязательно смотрите, какая у него калорийность и количество жиров. Их может быть гораздо больше, чем в обычной буханке – а это надо учитывать при расчете КБЖУ в день.

А еще запомните, что сухари и тосты полезнее свежего хлеба. И не только для худеющих.

Основную порцию хлеба рекомендуется съедать в первой половине дня. Тогда калории будут использованы с пользой. А еще – не заедайте хлебом все. Незаметно ведь к своей суточной калорийности можно добавить 300-500 калорий.

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