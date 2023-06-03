Как не есть на ночь: советы, которые работают

Почти каждый боролся с соблазном съесть на ночь что-нибудь вкусненькое (а часто и очень калорийное) перед сном, а иногда даже ночью.

Почему у нас появляется желание есть ночью и как это предотвратить — пишет Prevention.

Распределение пищи должно происходить следующим образом:

на завтрак должно приходиться 30% от калорийности суточного рациона

на обед – 45%

на ужин – 25%

Чтобы обуздать ночные приемы пищи, следуйте этим советам:

Планируйте приемы пищи

Слишком долгие перерывы между приемами пищи могут привести к тому, что вы слишком проголодаетесь и с большей вероятностью будете переедать, поэтому планируйте приемы пищи в течение дня, чтобы поддерживать уровень сахара в крови и таким образом предотвращать аппетит в вечернее время.

Добавляйте белок и клетчатку к каждому приему пищи

И белок, и клетчатка дают нам чувство сытости и помогают предотвратить переедание. Например, тяга к сладкому и соленому сохраняется, когда мы питаемся не сбалансированно.

Готовьте ужин заранее

Воспользуйтесь мультиваркой и приготовьте ужин перед выходом на работу. Или нарежьте овощи и подготовьте большую часть продуктов для рецепта, который собираетесь готовить к ужину, чтобы после работы его приготовление заняло минимум времени.

Ложитесь спать вовремя

Усталость может привести к тому, что вы съедите больше, чем вы планировали. Исследования показали, что недосыпание может привести к тому, что мы едим высококалорийную пищу. Когда вы устали, последнее, что вам, наверное, захочется делать — это готовить здоровую пищу — гораздо меньше усилий уходит на то, чтобы остановиться в ближайшей закусочной и съесть хот-дог.

Раньше мы писали о том, как быстро можно похудеть без диет. Простые советы можно прочитать в новости.

Кроме того, эксперты назвали Топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин.

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