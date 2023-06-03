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В Бахмуте уже навоевались: "вагнеровцы" поедут "защищать" Белгородщину — Пригожин

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Бахмуте уже навоевались: "вагнеровцы" поедут "защищать" Белгородщину — Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин отправит своих террористов воевать на Белгородщину. ФОТО: Associated Press

Пригожин даже собрался "защитить" на территории России "этнических украинцев".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его террористы поедут воевать в Белгородскую область и не будут спрашивать разрешения Минобороны РФ.

Об этом глава ЧИК Пригожин сказал в одном из интервью.

"Пока мы все сосредотачиваемся в тыловых зонах, если Министерство обороны РФ в ближайшее время не остановит происходящее в Белгородской области. Не остановит тот беспредел, когда речь идет о захвате РФ, а фактически он уже идет. То, безусловно, мы придем и защитим наш, подчеркиваю, русский народ и всех проживающих, ждать чьего-то приглашения или разрешения, мы не будем, мы нуждаемся в боеприпасах, потому что без них бесполезно приходить.

Пригожин даже собрался "защитить" на территории России "этнических украинцев", которых страна-террорист депортировала.

Напомним, Легион "Свобода России" сообщил, что открывает гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины. По их словам, это якобы согласовано с ВСУ. Для этого нужно лишь подойти к представителям Легиона "Свобода России" или Российскому Добровольческому Корпусу и попросить об убежище.

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Дата публикации
Просмотры
2941
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