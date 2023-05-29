В Одессе женщина устроила сбор денег для террористов "ДНР": как ее наказали

За свои действия она проведет в тюрьме более десяти лет.

В Украине к 11 годам тюрьмы приговорили жительницу Одессы, организовавшую благотворительный сбор для оккупантов. Таким образом женщина наладила канал финансирования боевиков "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, двое родственников злоумышленницы в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины.

"В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с РФ и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины. Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств. Для этого в группах в мессенджерах и запрещенных соцсетях Вконтакте и Одноклассники размещала сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что женщина прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице воюющего родственника.

“На основе собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины ("Пособничество государству-агрессору") и назначил ему 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества. Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении еще четырем приспешникам России : среди них – рецидивист, приговоренный к 10 годам, экс-работники Минюста и ГСЧС.

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