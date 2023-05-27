СБУ разоблачила очередных коллаборантов – экс-трудников Минюста и ГСЧС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще четырем приспешникам России: среди них – рецидивист, приговоренный к 10 годам, экс-работники Минюста и ГСЧС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления в составе подконтрольной РФ "Казачьей национальной гвардии войска донского", все это время он скрывался от правосудия на временно захваченной части Луганщины, а с сентября 2022 года он возглавил созданный агрессором "Лисичанский пожарно-спасательный отряд".

Еще двое фигурантов – монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. После захвата части региона, они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество.

Все три фигуранты сообщены о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, задокументированы преступные действия бывшей работницы Минюста, которая в марте прошлого года сбежала на временно захваченную территорию Донбасса.

Там она находилась в постоянной связи с боевиками, оправдывала российскую вооруженную агрессию и призвала местных жителей поддержать оккупантов. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница объявлена в розыск.

Напомним, новый замглавы СБУ попал в скандал из-за российского паспорта отца.

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