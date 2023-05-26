Глава СБУ дал комментарий о причастности к подрыву Керченского моста

Сейчас в России проводят псевдоследствие по ситуации вокруг подрыва моста.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, прокомментировал возможную причастность его сотрудников к подрыву на мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года.

Соответствующий комментарий он дал журналисту Дмитрию Комарову.

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"В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали вообще не скажу", — сказал Малюк.

Он заявил, что сейчас в России проводят псевдоследствие по ситуации вокруг подрыва моста.

Руководитель СБУ отметил, что российские захватчики уже успели заключить в тюрьму как 20 своих сограждан и "инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе".

Он заявил, что ситуацию вокруг моста лучше не обсуждать, а просто наблюдать.

Глава СБУ добавил, что СБУ провела успешную спецоперацию против кораблей Черноморского флота РФ в октябре прошлого года, когда морские дроны атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры считают "реалистическим сценарием" отступление к определенным рубежам в аннексированном Крыму.

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