В то же время глава Кремля будет раздавать премии.

В этом году президент-диктатор РФ Владимир Путин не будет проводить традиционный Кремль по случаю Дня России 12 июня. Торжества проходили ежегодно.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщили российские средства массовой пропаганды.

По его словам, у администрации главы государства нет планов по торжественному приему в Кремле на День России. Впрочем, в этот день диктатор Владимир Путин вручит государственные премии. Их получат деятели в области науки, культуры и искусства.

К слову, торжества ко Дню России в Кремле действовали до 2019-го. На последнем торжественном приеме было около полутора тысяч человек. На подобную президентскую встречу приходили члены Радфеда, Госдумы, представители судов, церкви, культуры и искусства.

Как сообщалось, Путин передумал ехать на церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Причина отказа Путина от поездки неизвестна.

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