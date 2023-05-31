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Страх побеждает: Путина не будет на церемонии инаугурации Эрдогана

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1540
Время на прочтение
1 мин
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Страх побеждает: Путина не будет на церемонии инаугурации Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации переизбранного лидера Турции Эрдогана.

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Причина отказа Путина от поездки не указывается.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин прибудут в Турцию в эту субботу, 3 июня. Причиной визитов станет зерновой коридор из Украины.

Впоследствии представитель президента РФ Дмитрий Песков 31 мая подтвердил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться в ближайшее время. В то же время он отметил, что время и место встречи пока не определены.

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Дата публикации
Просмотры
1540
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