Зеленский и Путин приедут в Турцию в субботу — СМИ

На этой неделе президент Зеленский и диктатор Путин могут приехать в Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин прибудут в Турцию в эту субботу.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Причиной визитов станет зерновой коридор из Украины.

"Многие главы иностранных государств предоставили информацию для участия в церемонии, которая состоится в субботу. Путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию. Во время этого очередного визита Путина и Зеленского будет обсуждаться ход войны и зерновой коридор", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что будет готов говорить о встрече с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным только после вывода его оккупационных войск из Украины.

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