Зеленский рассказал, при каких условиях готов говорить с Путиным

Диктатор РФ избегает контакта с Киевом уже два года.

Президент Владимир Зеленский говорит, что готов говорить о встрече с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным только после вывода его оккупационных войск из Украины.

Об этом украинский лидер сказал в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo.

"Путин четко отдает себе отчет, что его попытки на силовом захвате Украины бесспорны. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность", — высказался глава государства.

Президент подчеркнул, что кремлевский "фюрер" избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров. По мнению Зеленского, президенту страны-агрессорки просто нечего сказать.

Напомним, в Кремле заявили, что так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине продолжается. Единственным вариантом окончания войны для себя называют завершение "СВО" с выгодой для Москвы.

Кроме того, замглавы МИД России Михаил Галузин выдвинул новые "условия" окончания войны. Он заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственно.

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